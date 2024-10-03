Нобелевскую премию мира могут присудить Международному суду, Гутерришу или БАПОР

Секретный комитет по присуждению премии, состоящий из пяти человек и назначенный норвежским парламентом, возможно, также захочет сосредоточиться на необходимости укрепления международного миропорядка, созданного после Второй мировой войны, и его венца – Организации Объединенных Наций. По словам историка Нобелевской премии мира Асле Свеена, это может означать присуждение премии ее генеральному секретарю Антониу Гутерришу, с высшим судом – Международным судом – или без него.