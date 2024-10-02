Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

«Любой, кто не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю», – сказал он. По словам Каца, Гутерриш перешел все границы. Кац также обвинил генсека ООН в том, что тот не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 г. и не поспособствовал тому, чтобы объявить палестинское движение «Хамас» террористической организацией.