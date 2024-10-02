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Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

По словам Исраэля Каца, Антониу Гутерриш перешел все границы
Ведомости

Глава внешнеполитического ведомства Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша персоной нон грана, ему запрещен въезд в страну. Это следует из официального заявления министра, его слова приводит портал Ynet.

«Любой, кто не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю», – сказал он. По словам Каца, Гутерриш перешел все границы. Кац также обвинил генсека ООН в том, что тот не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 г. и не поспособствовал тому, чтобы объявить палестинское движение «Хамас» террористической организацией.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в 2023 г., когда боевики группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. ЦАХАЛ утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильские военные заявили, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.

Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль, о чем написал на своей странице в соцсети X. По его словам, эскалации в регионе необходимо положить конец. В конце сентября, после начала атак армии обороны Израиля по Ливану, генсек ООН выразил крайнюю обеспокоенность и призвал стороны прекратить обмениваться ударами. Его слова передал официальный представитель Стефан Дюжаррик. От имени Гутерриша ООН на постоянной основе осуждает ракетные удары на Ближнем Востоке и призывает прекратить конфликт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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