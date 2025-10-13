Газета
Главная / Общество /

Кара-Мурзу и Яшина внесли в перечень террористов и экстремистов

Ведомости

Иноагентов Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства.

«Кара-Мурза Владимир Владимирович, 07.09.1981 г. р., г. Москва; <...> Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 г. р., г. Москва», – указано в списке.

13 октября Кара-Мурзу объявили в розыск по линии МВД России. Причиной стала статья УК РФ, однако конкретное преступление в базе ведомства не указано. Летом 2024 г. политик был освобожден из колонии в ходе обмена с Западом.

Яшина освободили в тот же день. В Россию же, напротив, в результате обмена вернулись 10 человек: Вадим Красиков (из Германии), Артем и Анна Дульцевы и двое их несовершеннолетних детей (из Словении), Михаил Микушкин (из Норвегии), Павел Рубцов (из Польши), Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенко (все трое – из США).

