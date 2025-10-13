МВД предупредило о новых схемах мошенников на сайтах знакомств
Схемы мошенников на сайтах знакомств стали более агрессивными. В частности, аферисты не только шантажируют пользователей интимными фотографиями, но и после переводов денежных средств угрожают тем, что средства пошли якобы на счета украинских вооруженных формирований. Так они требуют все новые суммы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Кроме того, злоумышленники стали выманивать у пользователей, чаще несовершеннолетних, геолокацию. Затем они угрожают жертве отдать эти данные разведке или даже «отправить беспилотники», по данным ведомства.
Представители МВД отметили, что важно обращать внимание, если общение начинается слишком стремительно, а собеседник пытается как можно скорее узнать личную информацию пользователя или перейти к интимным фотографиям. Там также посоветовали убедиться в реальности человека за экраном, прежде чем начинать общение с ним. Среди других советов – использование антивирусных программ, отказ от перевода средств, сохранение переписки и обращение в полицию.
13 октября сотрудники разработчика технологий кибербезопасности F6 рассказали, что злоумышленники публикуют в соцсетях статьи с предложением получить скидку и размещают ссылку на Telegram-бота, который якобы выдает купон. После перехода бот просит пройти регистрацию на легальном сервисе проверки кредитных историй и прислать скриншот, подтверждающий регистрацию. На изображении оказываются ФИО, паспортные данные, ИНН, телефон и адрес электронной почты. После этого бот перестает отвечать, а обещанный промокод не выдает.