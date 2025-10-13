МВД предупредило о новых схемах мошенников на сайтах знакомств

Представители МВД отметили, что важно обращать внимание, если общение начинается слишком стремительно, а собеседник пытается как можно скорее узнать личную информацию пользователя или перейти к интимным фотографиям. Там также посоветовали убедиться в реальности человека за экраном, прежде чем начинать общение с ним. Среди других советов – использование антивирусных программ, отказ от перевода средств, сохранение переписки и обращение в полицию.