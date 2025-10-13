Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД предупредило о новых схемах мошенников на сайтах знакомств

Ведомости

Схемы мошенников на сайтах знакомств стали более агрессивными. В частности, аферисты не только шантажируют пользователей интимными фотографиями, но и после переводов денежных средств угрожают тем, что средства пошли якобы на счета украинских вооруженных формирований. Так они требуют все новые суммы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Кроме того, злоумышленники стали выманивать у пользователей, чаще несовершеннолетних, геолокацию. Затем они угрожают жертве отдать эти данные разведке или даже «отправить беспилотники», по данным ведомства.

Представители МВД отметили, что важно обращать внимание, если общение начинается слишком стремительно, а собеседник пытается как можно скорее узнать личную информацию пользователя или перейти к интимным фотографиям. Там также посоветовали убедиться в реальности человека за экраном, прежде чем начинать общение с ним. Среди других советов – использование антивирусных программ, отказ от перевода средств, сохранение переписки и обращение в полицию.

13 октября сотрудники разработчика технологий кибербезопасности F6 рассказали, что злоумышленники публикуют в соцсетях статьи с предложением получить скидку и размещают ссылку на Telegram-бота, который якобы выдает купон. После перехода бот просит пройти регистрацию на легальном сервисе проверки кредитных историй и прислать скриншот, подтверждающий регистрацию. На изображении оказываются ФИО, паспортные данные, ИНН, телефон и адрес электронной почты. После этого бот перестает отвечать, а обещанный промокод не выдает.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её