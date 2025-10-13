Мошенники используют схемы кражи данных через фейковые промокоды на косметику
Компания F6, разработчик технологий кибербезопасности, выявила новую мошенническую схему по сбору персональных данных пользователей под видом раздачи промокодов на 2000 руб. для покупки парфюмерии и косметики. Об этом сообщили в департаменте защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании.
По данным специалистов, злоумышленники публикуют в соцсетях и на контентных платформах статьи с предложением получить скидку и размещают ссылку на Telegram-бота, который якобы выдает купон. После перехода бот просит пройти регистрацию на легальном сервисе проверки кредитных историй и прислать скриншот, подтверждающий регистрацию. На изображении оказываются ФИО, паспортные данные, ИНН, телефон и адрес электронной почты. После этого бот перестает отвечать, а обещанный промокод не выдает.
В F6 отметили, что подобные боты предназначены для сбора чувствительных данных, которые впоследствии используются для оформления кредитов, финансовых махинаций или перепродажи на теневом рынке.
«Требование предоставить скриншот с персональными данными само по себе является признаком мошеннической деятельности, так как подобные действия нарушают принципы защиты персональных данных и могут повлечь их использование в противоправных целях», – подчеркнули в F6.
13 октября МВД также сообщило о новых схемах мошенников, связанных с самозапретами на кредиты. В одной из них жертвам звонят якобы сотрудники налоговой или банков и предлагают «снять самозапрет» для исправления ошибки в кредитной истории или предотвращения подозрительных операций. На самом деле таким образом злоумышленники получают доступ к персональным данным и счетам граждан.