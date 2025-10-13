Мошенники используют схемы кражи данных через фейковые промокоды на косметику

По данным специалистов, злоумышленники публикуют в соцсетях и на контентных платформах статьи с предложением получить скидку и размещают ссылку на Telegram-бота, который якобы выдает купон. После перехода бот просит пройти регистрацию на легальном сервисе проверки кредитных историй и прислать скриншот, подтверждающий регистрацию. На изображении оказываются ФИО, паспортные данные, ИНН, телефон и адрес электронной почты. После этого бот перестает отвечать, а обещанный промокод не выдает.