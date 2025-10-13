Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру

Ведомости

Мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова Галина Свечникова обратилась в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом она сообщила ТАСС.

«Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски», – сказала Свечникова.

29-летний Свечников принимал участие в международном заплыве через Босфор, который состоялся 24 августа и собрал около 3000 спортсменов из 81 страны. Россиянин не вышел на финиш, после чего начались поисковые работы.

8 октября временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов сообщал, что поиски Свечникова результатов не дали. По его словам, российская сторона продолжает оказывать поддержку родственникам пропавшего и поддерживает постоянный контакт с турецкими властями.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь