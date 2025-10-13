Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру
Мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова Галина Свечникова обратилась в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом она сообщила ТАСС.
«Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски», – сказала Свечникова.
29-летний Свечников принимал участие в международном заплыве через Босфор, который состоялся 24 августа и собрал около 3000 спортсменов из 81 страны. Россиянин не вышел на финиш, после чего начались поисковые работы.
8 октября временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов сообщал, что поиски Свечникова результатов не дали. По его словам, российская сторона продолжает оказывать поддержку родственникам пропавшего и поддерживает постоянный контакт с турецкими властями.