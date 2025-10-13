NYT: разлом тектонической плиты в США может привести к крупнейшему землетрясению

Хуан-де-Фука проходит вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния и находится между Тихоокеанской и Североамериканской плитами. Исследователи отмечают, что давление этих двух плит на Хуан-де-Фука вызывает огромное внутреннее напряжение. Ученые подчеркивают, что оно приводит к разрывам в наиболее уязвимых участках плиты.