NYT: разлом тектонической плиты в США может привести к крупнейшему землетрясению
Согласно исследованиям, в Северной Америке может произойти катастрофическое землетрясение, если толчки в зоне субдукции Каскадия вызовут сейсмическую активность в зоне разлома Сан-Андреас. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на научные данные.
Сан-Андреас и Каскадия, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту, встречаются у мыса Мендосино, самой западной точки Калифорнии, примерно в 300 км к северу от Сан-Франциско. Каскадия простирается на север, а Сан-Андреас – на юг.
Хуан-де-Фука проходит вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния и находится между Тихоокеанской и Североамериканской плитами. Исследователи отмечают, что давление этих двух плит на Хуан-де-Фука вызывает огромное внутреннее напряжение. Ученые подчеркивают, что оно приводит к разрывам в наиболее уязвимых участках плиты.
Профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер подчеркнул, что землетрясение в Каскадии может стать крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки. Если в это же время сдвинется Сан-Андреас, последствия будут еще более масштабными, добавил он.
Исследования показывают, что землетрясения в зоне Каскадии часто сопровождались сейсмическими событиями в зоне Сан-Андреас. По мнению Голдфингера, за последние 2500 лет все восемь крупнейших землетрясений в Каскадии вызывали аналогичные землетрясения в Сан-Андреасе.
NBC News 11 августа сообщал, что в прибрежной зоне США может произойти мощное землетрясение магнитудой около 9 баллов, способное вызвать разрушительное цунами. Тогда исследователи выявили признаки повышенной активности в Каскадной зоне субдукции.
В Каскадной зоне субдукции сейчас наблюдается «пугающая тишина» – в отличие от других подобных зон, здесь крайне редко фиксируются небольшие толчки, что затрудняет картографирование. По одной из теорий, разлом накапливает значительное напряжение.