NBC: США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов

По расчетам специалистов, землетрясение может сопровождаться пятиминутными колебаниями и спровоцировать цунами высотой до 80 футов (более 24 м), что нанесет ущерб более чем 500 000 зданий. Последнее подобное событие произошло в 1700 г., а по оценкам ученых, такие катастрофы случаются примерно раз в 500 лет.