Главная / Общество /

NBC: США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов

Ведомости

В прибрежной зоне США может произойти мощное землетрясение магнитудой около 9 баллов, способное вызвать разрушительное цунами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные сейсмологов.

Исследователи, применив современные методы подводного картографирования, выявили признаки повышенной активности в Каскадной зоне субдукции, протянувшейся почти на 970 км от Канады до Калифорнии. В этой зоне расположены четыре крупных разлома, подводные толчки в которых могут повредить прибрежную инфраструктуру и привести к загрязнению воды и воздуха.

По расчетам специалистов, землетрясение может сопровождаться пятиминутными колебаниями и спровоцировать цунами высотой до 80 футов (более 24 м), что нанесет ущерб более чем 500 000 зданий. Последнее подобное событие произошло в 1700 г., а по оценкам ученых, такие катастрофы случаются примерно раз в 500 лет.

В Каскадной зоне субдукции сейчас наблюдается «пугающая тишина» – в отличие от других подобных зон, здесь крайне редко фиксируются небольшие толчки, что затрудняет картографирование. По одной из теорий, разлом накапливает значительное напряжение.

В ночь на 30 июля сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 – самое сильное в регионе с 1952 г. Оно вызвало цунами на побережье Северо-Курильска, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении.

