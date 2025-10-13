В Черном море затонуло торговое судно с украинским экипажем
В Черном море затонуло торговое судно Eileen с украинским экипажем на борту. Причины аварии на судне не уточняются. Об этом сообщает Maritime со ссылкой на министерство транспорта Болгарии.
По данным издания, корабль получил пробоину в 140 морских милях от побережья Болгарии, после чего подал сигнал бедствия. Сразу после получения оповещения болгары приступили к спасательной операции.
Болгария направила к месту крушения пограничный катер и вертолет военно-морских сил, который координировал действия спасателей. Кроме того, свои судна направили Румыния и Турция.
Все члены команды корабля, которая состояла из 10 украинцев, выжили и эвакуировалась на спасательных плотах. Их подняло на борт турецкое судно. Вскоре после этого судно Eileen затонуло.
