Судно с нелегальными мигрантами затонуло у итальянского острова Лампедуза
У берегов итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с нелегальными мигрантами, сообщает агентство ANSA.
По предварительным данным, погибли как минимум 20 человек, однако число жертв может возрасти. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
К острову Лампедуза не в первый раз отправляются мигранты. 5 ноября 2023 г. туда на рыболовном судне из Ливии прибыл 531 человек, среди которых были беженцы из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш. По их словам, переправа стоила им от $4000 до $7000.
Попытки беженцев пересечь море нередко заканчиваются трагедией. В феврале 2023 г. лодка с 250 мигрантами разбилась о скалы в нескольких метрах от берега в Калабрии – тогда погибло около 40 человек, среди которых были дети.