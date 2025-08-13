Судно с нелегальными мигрантами затонуло у итальянского острова Лампедуза

К острову Лампедуза не в первый раз отправляются мигранты. 5 ноября 2023 г. туда на рыболовном судне из Ливии прибыл 531 человек, среди которых были беженцы из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш. По их словам, переправа стоила им от $4000 до $7000.