СМИ: более 500 мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза
Беженцы из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш вечером 4 ноября высадились на итальянском острове Лампедуза, куда они прибыли на рыболовном судне из Ливии, передает агентство ANSA.
На борту 25-метровой лодки находился 531 человек, среди мигрантов было пять женщин и шесть детей, уточняет агентство. Судно с беженцами спасли и сопровождали патрульные катера береговой охраны и финансовой полиции. По словам беженцев, они заплатили за переправу от $4000 до $7000. Почти все прибывшие по морю мигранты родом из Бангладеш, пишет ANSA.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее говорила, что «проблема миграции не будет решена, если одна страна свалит ее на других». Так она комментировала информацию о том, что немецкие неправительственные организации спасают мигрантов из Средиземноморья, а затем доставляют их в порты Италии. Министр обороны страны Гуидо Крозетто в одном из интервью допускал, что среди прибывших на лодках людей могут быть потенциальные террористы-одиночки. По его словам, когда в Европу проникают «десятки тысяч мигрантов», очевидно, что среди них будут и «те, кто не является святыми».
Беженцам не всегда удается выжить при попытке попасть в европейские страны морем. В феврале перевозившая около 250 мигрантов лодка разбилась о скалы в нескольких метрах от берега в регионе Калабрия на юге Италии, погибли десятки человек.