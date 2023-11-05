СМИ: более 500 мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее говорила, что «проблема миграции не будет решена, если одна страна свалит ее на других». Так она комментировала информацию о том, что немецкие неправительственные организации спасают мигрантов из Средиземноморья, а затем доставляют их в порты Италии. Министр обороны страны Гуидо Крозетто в одном из интервью допускал, что среди прибывших на лодках людей могут быть потенциальные террористы-одиночки. По его словам, когда в Европу проникают «десятки тысяч мигрантов», очевидно, что среди них будут и «те, кто не является святыми».