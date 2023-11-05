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СМИ: более 500 мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза

Ведомости

Беженцы из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш вечером 4 ноября высадились на итальянском острове Лампедуза, куда они прибыли на рыболовном судне из Ливии, передает агентство ANSA.

На борту 25-метровой лодки находился 531 человек, среди мигрантов было пять женщин и шесть детей, уточняет агентство. Судно с беженцами спасли и сопровождали патрульные катера береговой охраны и финансовой полиции. По словам беженцев, они заплатили за переправу от $4000 до $7000. Почти все прибывшие по морю мигранты родом из Бангладеш, пишет ANSA.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее говорила, что «проблема миграции не будет решена, если одна страна свалит ее на других». Так она комментировала информацию о том, что немецкие неправительственные организации спасают мигрантов из Средиземноморья, а затем доставляют их в порты Италии. Министр обороны страны Гуидо Крозетто в одном из интервью допускал, что среди прибывших на лодках людей могут быть потенциальные террористы-одиночки. По его словам, когда в Европу проникают «десятки тысяч мигрантов», очевидно, что среди них будут и «те, кто не является святыми». 

Беженцам не всегда удается выжить при попытке попасть в европейские страны морем. В феврале перевозившая около 250 мигрантов лодка разбилась о скалы в нескольких метрах от берега в регионе Калабрия на юге Италии, погибли десятки человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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