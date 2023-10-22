Газета
Политика

В Италии оценили возможность закрытия границ в Европе из-за мигрантов

Ведомости

Необходимость закрытия границ внутри Шенгенской зоны зависит от развития событий, лучшим способом для потенциальных террористов попасть в Италию является высадка с моря, заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera. 

Газета сообщила, что итальянские спецслужбы предупредили о рисках проникновения террористов не только через морскую границу, но и через наземную из Словении. Тогда правительство решило ввести пограничный контроль на границе и приостановить действие Шенгенского соглашения. 

После этих событий у министра спросили, возможно ли закрытие границ и с другими странами. 

«Необходимость закрытия можно увидеть в зависимости от событий. Если завтра два-три миллиона сирийцев, которые сейчас живут в Ливане, отправятся в Европу, что бы вы сделали: оставили границы открытыми?» – сказал Крозетто.

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Нельзя не допускать, что потенциальные террористы-одиночки попадут в Италию через море на лодках, рассуждает он. По его словам, когда в Европу проникают «десятки тысяч мигрантов», очевидно, что среди них будут и «те, кто не является святыми». 

«Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию. В последние годы тысячи людей приезжают с утра до ночи и могут нам навредить», – сказал министр. 

По мнению Крозетто, каждый сотый из детей, которых он недавно видел с флагами группировки «Хамас», мог бы стать террористом.

Администрация президента США Джо Байдена ранее предупредила власти ЕС и нескольких государств-членов о необходимости ужесточить меры в отношении прибывающих мигрантов из Центральной Азии. Как писал Bloomberg, американские власти просят Евросоюз, чтобы он требовал транзитные визы от прибывающих граждан Узбекистана и Таджикистана.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявляла, что «проблема миграции не будет решена, если одна страна свалит ее на других». Так она комментировала информацию о том, что немецкие неправительственные организации спасают мигрантов из Средиземноморья, а затем доставляют их в порты Италии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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