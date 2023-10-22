В Италии оценили возможность закрытия границ в Европе из-за мигрантов
Необходимость закрытия границ внутри Шенгенской зоны зависит от развития событий, лучшим способом для потенциальных террористов попасть в Италию является высадка с моря, заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.
Газета сообщила, что итальянские спецслужбы предупредили о рисках проникновения террористов не только через морскую границу, но и через наземную из Словении. Тогда правительство решило ввести пограничный контроль на границе и приостановить действие Шенгенского соглашения.
После этих событий у министра спросили, возможно ли закрытие границ и с другими странами.
«Необходимость закрытия можно увидеть в зависимости от событий. Если завтра два-три миллиона сирийцев, которые сейчас живут в Ливане, отправятся в Европу, что бы вы сделали: оставили границы открытыми?» – сказал Крозетто.
Нельзя не допускать, что потенциальные террористы-одиночки попадут в Италию через море на лодках, рассуждает он. По его словам, когда в Европу проникают «десятки тысяч мигрантов», очевидно, что среди них будут и «те, кто не является святыми».
«Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию. В последние годы тысячи людей приезжают с утра до ночи и могут нам навредить», – сказал министр.
По мнению Крозетто, каждый сотый из детей, которых он недавно видел с флагами группировки «Хамас», мог бы стать террористом.
Администрация президента США Джо Байдена ранее предупредила власти ЕС и нескольких государств-членов о необходимости ужесточить меры в отношении прибывающих мигрантов из Центральной Азии. Как писал Bloomberg, американские власти просят Евросоюз, чтобы он требовал транзитные визы от прибывающих граждан Узбекистана и Таджикистана.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявляла, что «проблема миграции не будет решена, если одна страна свалит ее на других». Так она комментировала информацию о том, что немецкие неправительственные организации спасают мигрантов из Средиземноморья, а затем доставляют их в порты Италии.