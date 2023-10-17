Газета
Политика

США требует от ЕС ужесточить погранконтроль жителям Таджикистана и Узбекистана

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти ЕС и нескольких государств-членов о необходимости ужесточить меры в отношении прибывающих мигрантов из Центральной Азии, сообщает Bloomberg. Теперь американские власти просят Евросоюз, чтобы он требовал транзитные визы от прибывающих граждан Узбекистана и Таджикистана, пояснили агентству Bloomberg двое людей, знакомых с этим вопросом.

По словам источника, познакомившегося с предупреждениями в адрес ЕС, подобные меры – часть продолжающихся усилий по получению информации о лицах, которые могут попытаться въехать в США. В ответ европейские чиновники заявили, что быстрее и результативнее будет контактировать напрямую со странами, входящими в союз, так как принятие общеевропейских правил займет больше времени. Представители Белого дома от комментариев отказались. 

Подобное решение было принято из-за озабоченности США потоком возможных террористов, стремящихся попасть в страну. Ранее в этом году уже произошел инцидент, когда группа мигрантов въехала в США через границу с Мексикой с помощью контрабандиста, связанного с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Его связь с террористической организацией была обнаружена только после того, как мигранты уже прибыли в США. Это вызвало тревогу по поводу пассажиров, следующих транзитом через аэропорты Европы и планирующих в итоге попасть на территорию США. При этом телеканал CNN еще в августе сообщил, что ФБР проводило расследования в отношении более десятка граждан Узбекистана и других стран, обратившихся в США за убежищем. Как было сказано в секретном отчете, ФБР не обнаружило террористических угроз от мигрантов по итогам расследования. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных