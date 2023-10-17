США требует от ЕС ужесточить погранконтроль жителям Таджикистана и Узбекистана

Подобное решение было принято из-за озабоченности США потоком возможных террористов, стремящихся попасть в страну. Ранее в этом году уже произошел инцидент, когда группа мигрантов въехала в США через границу с Мексикой с помощью контрабандиста, связанного с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Его связь с террористической организацией была обнаружена только после того, как мигранты уже прибыли в США. Это вызвало тревогу по поводу пассажиров, следующих транзитом через аэропорты Европы и планирующих в итоге попасть на территорию США. При этом телеканал CNN еще в августе сообщил, что ФБР проводило расследования в отношении более десятка граждан Узбекистана и других стран, обратившихся в США за убежищем. Как было сказано в секретном отчете, ФБР не обнаружило террористических угроз от мигрантов по итогам расследования.