США требует от ЕС ужесточить погранконтроль жителям Таджикистана и Узбекистана
Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти ЕС и нескольких государств-членов о необходимости ужесточить меры в отношении прибывающих мигрантов из Центральной Азии, сообщает Bloomberg. Теперь американские власти просят Евросоюз, чтобы он требовал транзитные визы от прибывающих граждан Узбекистана и Таджикистана, пояснили агентству Bloomberg двое людей, знакомых с этим вопросом.
По словам источника, познакомившегося с предупреждениями в адрес ЕС, подобные меры – часть продолжающихся усилий по получению информации о лицах, которые могут попытаться въехать в США. В ответ европейские чиновники заявили, что быстрее и результативнее будет контактировать напрямую со странами, входящими в союз, так как принятие общеевропейских правил займет больше времени. Представители Белого дома от комментариев отказались.
Подобное решение было принято из-за озабоченности США потоком возможных террористов, стремящихся попасть в страну. Ранее в этом году уже произошел инцидент, когда группа мигрантов въехала в США через границу с Мексикой с помощью контрабандиста, связанного с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Его связь с террористической организацией была обнаружена только после того, как мигранты уже прибыли в США. Это вызвало тревогу по поводу пассажиров, следующих транзитом через аэропорты Европы и планирующих в итоге попасть на территорию США. При этом телеканал CNN еще в августе сообщил, что ФБР проводило расследования в отношении более десятка граждан Узбекистана и других стран, обратившихся в США за убежищем. Как было сказано в секретном отчете, ФБР не обнаружило террористических угроз от мигрантов по итогам расследования.