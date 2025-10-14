Газета
Главная / Общество /

Имущество и активы обвиняемого во взятке генерала Кузнецова арестовали

Ведомости

Имущество и прочие активы бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, а также аффилированных с ним лиц были арестованы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, общая стоимость арестованного имущества и активов равна примерно 500 млн руб.

Кузнецов был арестован в мае 2024 г. Следствие полагает, что он получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов на 372 млн руб. 27 августа надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства собственность Кузнецова, которую оценили в 500 млн руб.

У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны за 180 000 рублей

Общество

Правоохранители считают, что генерал и его близкие лица сознательно пытались скрыть свое реальное имущественное положение. С 2010 по 2023 г. Кузнецовым был задекларирован доход в размере 47,6 млн руб., а имущество он оформлял на родственников – супругу Юлию, тещу, а также на дочерей Алису Грузину и Регину Андрияненко.

13 октября Кузнецов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. Генерал называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком».

