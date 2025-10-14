Мошенники начали применять схему с «видеочатом ЦБ»
В сети зафиксировали мошеннические сайты с функционалом видеоконференций, которые являются частью схемы обмана. Злоумышленники убеждают россиян присоединиться к «видеочату со специалистом Банка России», пишет ТАСС со ссылкой на группу компаний «Солар».
Как уточнили в компании, данный тип сайтов является новым. Схема начинается с того, что потенциальная жертва получает звонок, сообщение в мессенджере или электронное письмо от лица, выдающего себя за сотрудника ЦБ. Злоумышленники отправляют ссылку на веб-ресурс, который якобы связан с Банком России и предназначен для продолжения диалога в «защищенном режиме».
Такие сайты имитируют название и логотип ЦБ, а также предоставляют возможность общения через видеочат, переписку или голосовую связь. Жертву, которую удалось заманить на такой ресурс, приглашают в виртуальную комнату с пятизначным кодом доступа. Специалисты напомнили, что Банк России не решает проблемы с использованием подобных видов коммуникаций, а имеет для этих целей собственную интернет-приемную.
Выманивание конфиденциальной информации происходит не на этапе ввода кода для входа в комнату, а непосредственно в процессе общения внутри нее. В «Соларе» полагают, что мошенники стремятся получить коды доступа к банковским учетным записям, личным кабинетам в налоговой службе и другим подобным системам. На данный момент обнаружено 15 сайтов, используемых в этой схеме, и все они направлены на блокировку.
13 сентября в МВД сообщили о нарастающей агрессии в схемах мошенников на сайтах знакомств: аферисты не только шантажируют пользователей интимными фотографиями, но и после переводов денежных средств угрожают тем, что средства пошли якобы на счета украинских вооруженных формирований. Так злоумышленники требуют все новые суммы.