Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мошенники начали применять схему с «видеочатом ЦБ»

Ведомости

В сети зафиксировали мошеннические сайты с функционалом видеоконференций, которые являются частью схемы обмана. Злоумышленники убеждают россиян присоединиться к «видеочату со специалистом Банка России», пишет ТАСС со ссылкой на группу компаний «Солар».

Как уточнили в компании, данный тип сайтов является новым. Схема начинается с того, что потенциальная жертва получает звонок, сообщение в мессенджере или электронное письмо от лица, выдающего себя за сотрудника ЦБ. Злоумышленники отправляют ссылку на веб-ресурс, который якобы связан с Банком России и предназначен для продолжения диалога в «защищенном режиме».

Такие сайты имитируют название и логотип ЦБ, а также предоставляют возможность общения через видеочат, переписку или голосовую связь. Жертву, которую удалось заманить на такой ресурс, приглашают в виртуальную комнату с пятизначным кодом доступа. Специалисты напомнили, что Банк России не решает проблемы с использованием подобных видов коммуникаций, а имеет для этих целей собственную интернет-приемную.

МВД предупредило о новых схемах мошенников на сайтах знакомств

Общество

Выманивание конфиденциальной информации происходит не на этапе ввода кода для входа в комнату, а непосредственно в процессе общения внутри нее. В «Соларе» полагают, что мошенники стремятся получить коды доступа к банковским учетным записям, личным кабинетам в налоговой службе и другим подобным системам. На данный момент обнаружено 15 сайтов, используемых в этой схеме, и все они направлены на блокировку.

13 сентября в МВД сообщили о нарастающей агрессии в схемах мошенников на сайтах знакомств: аферисты не только шантажируют пользователей интимными фотографиями, но и после переводов денежных средств угрожают тем, что средства пошли якобы на счета украинских вооруженных формирований. Так злоумышленники требуют все новые суммы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её