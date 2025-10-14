Газета
Главная / Общество /

Признанный террористом блогер Ефремов получил иск на 11 млн рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковной компании «Джетленд», которая требует взыскать с блогера Никиты Ефремова (внесен в реестр террористов и экстремистов) более 11 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

Иск поступил 9 октября, но пока не был принят к рассмотрению. Основания для предъявленных требований в настоящее время не раскрываются.

Согласно данным сайта Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Джетленд» является создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

12 октября ТАСС писал, что Ефремов в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК (считается в России иноагентом,организация признана экстремистской и запрещена в РФ), частично признал вину. Ему вменяется совершение шести переводов по 1000 руб. на заграничные банковские счета организации. 

Блогер обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Следствие полагает, что он перевел средства, находясь в Москве и Московской области и при этом являясь противником действующих органов власти РФ. В августе ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

