Признанный террористом блогер Ефремов получил иск на 11 млн рублей

Блогер обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Следствие полагает, что он перевел средства, находясь в Москве и Московской области и при этом являясь противником действующих органов власти РФ. В августе ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.