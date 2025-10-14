Признанный террористом блогер Ефремов получил иск на 11 млн рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковной компании «Джетленд», которая требует взыскать с блогера Никиты Ефремова (внесен в реестр террористов и экстремистов) более 11 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.
Иск поступил 9 октября, но пока не был принят к рассмотрению. Основания для предъявленных требований в настоящее время не раскрываются.
Согласно данным сайта Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Джетленд» является создание и использование баз данных и информационных ресурсов.
12 октября ТАСС писал, что Ефремов в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК
Блогер обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Следствие полагает, что он перевел средства, находясь в Москве и Московской области и при этом являясь противником действующих органов власти РФ. В августе ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.