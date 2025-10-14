Володин запустил опрос о лимите банковских карт в одни руки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил своим подписчикам в Telegram поучаствовать в опросе, касающемся инициативы об установлении лимита банковских карт на одного человека для борьбы с мошенничеством.
Спикер ГД представил три варианта ответа для голосования: «10 штук», «20 штук» и «30 штук».
13 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что в декабре в России могут ввести ограничения на количество банковских карт для оформления на одного человека. По словам парламентария, инициатива предполагает два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не более 20 карт суммарно во всех кредитных организациях. Рассматривался также вариант ограничения до 10 карт.
В Банке России считают, что разумное ограничение количества карт поможет в борьбе с мошенничеством и деятельностью так называемых дропперов (использование банковских карт физлиц для обналичивания средств, полученных мошенниками).