Володин запустил опрос о лимите банковских карт в одни руки

13 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что в декабре в России могут ввести ограничения на количество банковских карт для оформления на одного человека. По словам парламентария, инициатива предполагает два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не более 20 карт суммарно во всех кредитных организациях. Рассматривался также вариант ограничения до 10 карт.