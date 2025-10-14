МВД предупредило о мошенничествах с «перегоном» автомобилей из-за рубежа
Мошенники начали активно предлагать услуги по перегону и покупке автомобилей за рубежом, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки», – отметили в ведомстве.
Главным признаком таких схем является требование оплаты в криптовалюте. Потенциальным жертвам предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем перевести крупную сумму – якобы для подтверждения платежеспособности или внесения аванса.
Кроме того, мошенники привлекают внимание заниженными ценами на автомобили, настойчивыми призывами «успеть до повышения стоимости» и предложениями перейти по подозрительным ссылкам «для оформления документов» или «подтверждения платежа».
В МВД советуют гражданам не доверять слишком выгодным предложениям, не проводить расчеты в криптовалюте, не переходить по неизвестным ссылкам и не сообщать никому коды из СМС и данные банковских карт.
13 октября сообщалось о другой мошеннической схеме, связанной с фейковыми промокодами на косметику. Как выяснила компания F6, злоумышленники размещали в соцсетях публикации со ссылками на Telegram-ботов, собирающих персональные данные пользователей под видом выдачи скидок.