МВД предупредило о мошенничествах с «перегоном» автомобилей из-за рубежа

Ведомости

Мошенники начали активно предлагать услуги по перегону и покупке автомобилей за рубежом, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки», – отметили в ведомстве.

Главным признаком таких схем является требование оплаты в криптовалюте. Потенциальным жертвам предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем перевести крупную сумму – якобы для подтверждения платежеспособности или внесения аванса.

Кроме того, мошенники привлекают внимание заниженными ценами на автомобили, настойчивыми призывами «успеть до повышения стоимости» и предложениями перейти по подозрительным ссылкам «для оформления документов» или «подтверждения платежа».

В МВД советуют гражданам не доверять слишком выгодным предложениям, не проводить расчеты в криптовалюте, не переходить по неизвестным ссылкам и не сообщать никому коды из СМС и данные банковских карт.

13 октября сообщалось о другой мошеннической схеме, связанной с фейковыми промокодами на косметику. Как выяснила компания F6, злоумышленники размещали в соцсетях публикации со ссылками на Telegram-ботов, собирающих персональные данные пользователей под видом выдачи скидок.

