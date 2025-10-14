В Госдуме предложили разрешить родителям участвовать в школьных собраниях онлайн
Депутаты фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев направили министру просвещения Сергею Кравцову запрос с предложением закрепить на законодательном уровне право родителей посещать школьные собрания в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Парламентарии отметили, что сейчас родителям школьников и воспитанников детских садов приходится тратить от двух до трех часов на посещение собраний с учетом дороги.
По мнению авторов инициативы, закрепление права посещения собраний в онлайн-формате позволит родителям экономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, а также повысить вовлеченность тех, кто не может присутствовать лично по состоянию здоровья или по иным причинам.
20 августа сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех российских школьников. Авторы инициативы отмечали, что в стране обучаются более 18 млн детей, у многих из которых выявлены хронические заболевания, одной из причин которых называют отсутствие регулярного питания.