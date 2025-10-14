Суд оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую на 40 000 рублей

Как отметили представители судов, Улицкую признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Эта статья предполагает непредоставление или несвоевременное представление сведений, подача которых предусмотрена законодательством РФ об иностранных агентах. Максимальная сумма штрафа по ней – 50 000 руб.