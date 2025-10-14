Газета
Главная / Общество /

Суд оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую на 40 000 рублей

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую (считается в России иноагентом) на 40 000 руб., сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как отметили представители судов, Улицкую признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Эта статья предполагает непредоставление или несвоевременное представление сведений, подача которых предусмотрена законодательством РФ об иностранных агентах. Максимальная сумма штрафа по ней – 50 000 руб.

В октябре 2024 г. писательницу уже штрафовали из-за подобного нарушения. Тогда ее обязали выплатить 30 000 руб.

Улицкую признали иноагентом 1 марта 2024 г. Вместе с ней такой статус получили режиссер Илья Хржановский (считается в России иноагентом), центр защиты прав человека «Мемориал» (считается в России иноагентом) и благотворительный фонд «Нужна помощь».

