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Суд оштрафовал Людмилу Улицкую за нарушение порядка деятельности иноагента

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую (считается в России иноагентом) на 30 000 руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Улицкую признали виновной по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Тот же суд оштрафовал журналиста Михаила Рубина (считается в России иноагентом), политика Геннадия Гудкова (считается в России иноагентом) и других граждан, признанных иностранными агентами, на 40 000 руб. каждого.

Их признали виновными по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ст. 2 предполагает непредставление или несвоевременное представление сведений, подача которых предусмотрена законодательством РФ об иностранных агентах.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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