Суд оштрафовал Людмилу Улицкую за нарушение порядка деятельности иноагента
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую
Улицкую признали виновной по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Тот же суд оштрафовал журналиста Михаила Рубина
Их признали виновными по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ст. 2 предполагает непредставление или несвоевременное представление сведений, подача которых предусмотрена законодательством РФ об иностранных агентах.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.