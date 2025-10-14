Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году станут июль, апрель и октябрь
Июль, апрель и октябрь будут наиболее выгодными месяцами для оформления отпуска в 2026 г., тогда как январь и май окажутся самыми невыгодными. Об этом сообщил ТАСС руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше – май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой», – пояснил он, отметив, что в эти месяце выгоднее работать и получить зарплату.
Эксперт добавил, что остальные месяцы года можно считать «средними» по уровню выгодности – брать отпуск в них можно без существенной потери дохода. По его словам, чем меньше рабочих дней в месяце, тем невыгоднее брать отпуск тем, кто получает оклад. Выплаты при этом рассчитываются по одной и той же формуле – исходя из средней зарплаты работника.
24 сентября премьер Михаил Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2026 г. 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря. Новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Последний день в 2026 г. тоже будет нерабочим.
Ко Дню защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля, к Международному женскому дню – с 7 по 9 марта. В мае россиян ждут два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. На июньские праздники выходные пройдут с 12 по 14 июня, а 4 ноября, в День народного единства, также будет нерабочим.