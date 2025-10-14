Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году станут июль, апрель и октябрь

Эксперт добавил, что остальные месяцы года можно считать «средними» по уровню выгодности – брать отпуск в них можно без существенной потери дохода. По его словам, чем меньше рабочих дней в месяце, тем невыгоднее брать отпуск тем, кто получает оклад. Выплаты при этом рассчитываются по одной и той же формуле – исходя из средней зарплаты работника.