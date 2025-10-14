Замглавы МЧС по Ростовской области задержали за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщило региональное управление ФСБ.
Следственный отдел Октябрьского района Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По данным ФСБ, подозреваемый подписывал акты приемки работ по строительству сооружения для Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. Работы не были выполнены. Сумма ущерба превысила 10 млн руб.
2 октября Басманный районный суд Москвы заключил под стражу на срок один месяц и 30 суток начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, Надежин получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова за подписание документов по пожарной безопасности без проведения фактических проверок. Он согласовал и подписал договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, а также планы мероприятий по ликвидации последствий аварий на опасных объектах промышленного и топливно-энергетического комплекса. При этом реальные проверки зданий и помещений не проводились.