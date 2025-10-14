Госдума приняла закон об электронной подаче заявлений о гражданстве детей
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий подавать заявление на подтверждение гражданства РФ по рождению в электронной форме. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Законопроект внесли в ноябре 2024 г., в первом чтении документ был одобрен в феврале 2025 г. Поправки вносятся в закон «О гражданстве Российской Федерации».
До этого заявление для подтверждения гражданства по рождению можно было подать только очно – в территориальный орган МВД, через подведомственные структуры, либо в консульские учреждения за рубежом. Теперь сделать это можно будет онлайн через портал госуслуг.
На портал после придет уведомление об оформлении гражданства ребенку, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. Возможность подать документы на бумаге также сохраняется.
«Документ не предлагает никаких нововведений, связанных с приобретением российского гражданства иностранцами, и касается детей граждан РФ», – отметил зампредседателя комитета по делам СНГ Артем Туров.
После подписания президентом РФ закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
3 октября МВД также предложило скорректировать порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ. В частности, ведомство намерено обязать иностранцев, подающих документы на получение гражданства, дополнительно предоставлять справку об отсутствии судимости.