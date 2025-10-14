Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дума освободила семьи бойцов от пошлин по искам для пенсий

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий родственников участников спецоперации от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с заявлениями о назначении пенсии по потере кормильца. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

От госпошлины освобождаются физлица, подающие в суд заявления, связанные с реализацией права на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца. Речь идет о семьях бойцов и лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженных провокаций на госгранице и на территориях регионов, прилегающих к районам проведения операции.

В Госдуме подчеркнули, что закон направлен на дополнительную поддержку семей участников спецоперации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа по защите прав военнослужащих и их близких остается для депутатов приоритетной. «Мы должны со своей стороны постараться сделать все, чтобы ни в чем не нуждались наши солдаты и офицеры, заботой были окружены их семьи», – сказал он.

23 сентября Госдума также приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. В пояснительной записке отмечалось, что многие из таких бойцов награждены за проявленные мужество, героизм и отвагу, однако существующий закон «О ветеранах» пока не распространяется на эту категорию граждан.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь