Дума освободила семьи бойцов от пошлин по искам для пенсий
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий родственников участников спецоперации от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с заявлениями о назначении пенсии по потере кормильца. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
От госпошлины освобождаются физлица, подающие в суд заявления, связанные с реализацией права на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца. Речь идет о семьях бойцов и лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженных провокаций на госгранице и на территориях регионов, прилегающих к районам проведения операции.
В Госдуме подчеркнули, что закон направлен на дополнительную поддержку семей участников спецоперации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа по защите прав военнослужащих и их близких остается для депутатов приоритетной. «Мы должны со своей стороны постараться сделать все, чтобы ни в чем не нуждались наши солдаты и офицеры, заботой были окружены их семьи», – сказал он.
23 сентября Госдума также приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. В пояснительной записке отмечалось, что многие из таких бойцов награждены за проявленные мужество, героизм и отвагу, однако существующий закон «О ветеранах» пока не распространяется на эту категорию граждан.