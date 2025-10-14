Дума освободила семьи бойцов от пошлин по искам для пенсий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа по защите прав военнослужащих и их близких остается для депутатов приоритетной. «Мы должны со своей стороны постараться сделать все, чтобы ни в чем не нуждались наши солдаты и офицеры, заботой были окружены их семьи», – сказал он.