Полуфиналистам конкурса «Это у нас семейное» стали 1523 семьи

Дистанционный этап конкурса длился четыре месяца, в течение которых семьям было доступно 48 заданий из творческих, кулинарных, спортивных, литературных и музыкальных сфер. В этом году на конкурс зарегистрировали 726 000 человек после 587 000 участников в прошлом году, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.