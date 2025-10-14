Полуфиналистам конкурса «Это у нас семейное» стали 1523 семьи
До окружных полуфиналов второго сезона конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей» допущены 1523 семейные команды. Об этом сообщили в представительстве конкурса.
Ближайшие полуфиналы состоятся с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону, с 27 по 29 ноября в Екатеринбурге для Уральского ФО и с 6 по 8 декабря в Новосибирске для Сибирского ФО. Победители конкурса получат 60 сертификатов по 5 млн руб. на жилье и семейные путешествия.
Наибольшая часть семейных команд допущена до полуфиналов в Центральном федеральном округе – 338. Далее следуют Приволжский (284 команды), Северо-Западный (271 команда), Сибирский (161 команда), Уральский (156 команд), Южный (129 команд), Северо-Кавказский (128 команд) и Дальневосточный (56 команд) федеральные округа.
Дистанционный этап конкурса длился четыре месяца, в течение которых семьям было доступно 48 заданий из творческих, кулинарных, спортивных, литературных и музыкальных сфер. В этом году на конкурс зарегистрировали 726 000 человек после 587 000 участников в прошлом году, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.
Среди участников есть многодетные семьи, – например, семья Ольховских из Забайкалья с 28 детьми, из которых 25 приемные. Также команда Болдыревых, Долговых, Кочуковых, Мантулиных из Тамбовской области, состоящая из 30 человек, сообщил Кириенко.
15 сентября в представительстве конкурса сообщили, что больше всего участников было отмечено в Москве (53 410 участников), Санкт-Петербурге (49 203), Ставропольском крае (38 124), Московской области (35 372) и Краснодарском крае (27 913). В семейные команды также вошли и родственники из-за рубежа – Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Германии.
Старт второго сезона дал президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета 27 мая. В первом сезоне участие приняли 587 250 человек из 102 735 семей из 89 регионов и 81 страны.