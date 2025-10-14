Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса намерен получить гражданство РФ
Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин намерен получить российское гражданство. Об этом «РИА Новости» рассказала его мать Наталья.
Она подчеркнула, что Харкин всегда хотел его оформить, но до его пленения это было сделать проблематично, поскольку было необходимо ехать в Донецк и собирать все документы.
Мать Харкина также сообщила, что ее сын приедет в Россию после восстановления.
13 октября в секторе Газа были освобождены все 20 выживших израильских заложников, среди которых оказался и Харкин. Он уже связался со своей семьей. В обмен Израиль должен освободить 2000 палестинских заключенных.
В тот же день лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Президент США Дональд Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.