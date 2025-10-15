Минюст попросил вернуть советский формат свидетельства о рождении

Депутат напомнил, что рожденные в Советском Союзе помнят дизайн свидетельства о рождении в твердом зеленом переплете. Он отметил, что современное свидетельство представляет собой стандартный бумажный документ с водяными знаками, в то время как старый образец с первого взгляда внушал «чувство патриотизма и гордости за страну».