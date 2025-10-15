Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минюст попросил вернуть советский формат свидетельства о рождении

Ведомости

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о возврате к советскому формату свидетельства о рождении. Об этом пишет RT со ссылкой на копию его обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко.

По словам Ветрова, внешний вид и дизайн официальных личных документов России выполняют значительную воспитательную функцию. Такие документы, как паспорт или военный билет «олицетворяют мощь, силу и декларируемые ценности государства».

Депутат напомнил, что рожденные в Советском Союзе помнят дизайн свидетельства о рождении в твердом зеленом переплете. Он отметил, что современное свидетельство представляет собой стандартный бумажный документ с водяными знаками, в то время как старый образец с первого взгляда внушал «чувство патриотизма и гордости за страну».

В июне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла сообщения о разработке нового дизайна паспорта гражданина России взамен действующего. По ее словам, законодательных инициатив по указанной тематике в ведомство не поступало. Наряду с этим МВД в рамках текущей работы прорабатывает вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь