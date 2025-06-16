МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна паспорта России
Информация о разработке нового дизайна паспорта гражданина России взамен действующего не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк пояснила, что законодательных инициатив по указанной тематике в ведомство не поступало. Вместе с тем МВД в рамках текущей работы прорабатывает вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты.
15 июня ряд Telegram-каналов сообщили о появлении прототипа нового паспорта России. Прототип документа представило коммуникационное агентство ATLAS. В нем дизайн документа изменили на синий. Кроме того, в паспорт внесли QR-коды, данные о семейном положении, группе крови, хронических заболеваниях и аллергиях.
В агентстве пояснили, что «устали от двух паспортов и бесконечных бюрократических сложностей». При этом там указали, что документ не является формой удостоверения личности, а исключительно сувенирной продукцией, которая создана в развлекательных целях.