Росавиация ограничила работу аэропортов Нижнего Новгорода и Нижнекамска

Минобороны России сообщало, что с 17:00 до 20:00 мск 14 октября силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Четыре БПЛА сбили над территорией Брянской области, три – над Крымом, еще один – над Белгородской областью.