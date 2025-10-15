Росавиация ограничила работу аэропортов Нижнего Новгорода и Нижнекамска
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино») и Нижнекамска («Бегишево»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель агентства опубликовал сообщение о введении ограничений в Нижнем Новгороде в 05:57 мск, в Нижнекамске – в 06:20 мск. По его словам, мера потребовалась, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Минобороны России сообщало, что с 17:00 до 20:00 мск 14 октября силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Четыре БПЛА сбили над территорией Брянской области, три – над Крымом, еще один – над Белгородской областью.