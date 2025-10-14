Силы ПВО за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ
В период с 17:00 до 20:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
Четыре БПЛА сбили над территорией Брянской области, три – над Крымом, еще один – над Белгородской областью.
В ночь на 14 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над российскими регионами. В Белгородской области было нейтрализовано 17 беспилотников, в Воронежской – 12. По три БПЛА российские военные ликвидировали в Нижегородской области и над Черным морем, по два – в Тамбовском регионе и в Крыму. Одна воздушная цель была поражена в Курской области.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн 14 октября сообщал, что регион подвергся атаке нескольких FPV-дронов. В селе Белица беспилотник атаковал автомобиль Lada Granta, в результате чего погибла женщина. В селе Песчаное осколочное ранение после налета беспилотника получил 49-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, угрозы его жизни нет, сообщил Хинтшейн.