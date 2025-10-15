Срок детских и пенсионных выплат сдвинется в ноябре

Издание напомнило, что 1 ноября будет рабочим днем, а 3 ноября – выходным. В связи с этим социальные выплаты придут досрочно, 1 ноября, чтобы россияне могли подготовиться к праздникам. Так, в этот день перечислят досрочное единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным.