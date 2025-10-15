Срок детских и пенсионных выплат сдвинется в ноябре
В ноябре изменится срок выплат детских и пенсионных пособий. Это связано с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней, пишут «Известия».
Издание напомнило, что 1 ноября будет рабочим днем, а 3 ноября – выходным. В связи с этим социальные выплаты придут досрочно, 1 ноября, чтобы россияне могли подготовиться к праздникам. Так, в этот день перечислят досрочное единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным.
5 ноября граждане РФ получат ежемесячное пособие из материнского капитала, а 7 ноября выплаты перечислят работающим родителям детей до 1,5 года.
В праздничные дни изменяется график пенсий. Если дата выплаты выпадает на праздник или выходной, деньги, как правило, приходят в последний рабочий день перед праздниками. Пенсии для граждан, достигших 80 лет, будут увеличены в ноябре. С начала 2025 г. базовая часть выплаты составляет 8907 руб., после повышения – 17 815 руб.
14 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что семейную налоговую выплату в 2026 г. получат 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Перерасчет НДФЛ с июня 2026 г. смогут получить семьи со среднедушевым доходом меньше 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.