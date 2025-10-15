Вильфанд заявил о начале зимнего погодного режима в России
Погода в России начала переходить в зимний режим, поэтому теплые комфортные температуры не прогнозируются даже на юге страны, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы», – отметил метеоролог, говоря о Краснодарском крае и Крыме.
По словам Вильфанда, температура в 15-18 градусов тепла оставалась возможной только в Приморском крае среди всех российских регионов, однако в ближайшие дни и там станет значительно холоднее. Специалист подчеркнул, что так называемое предзимье продлится примерно до 15-20 декабря. «Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», – заключил синоптик.
13 октября в Подмосковье выпал первый снег. Как отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в столице России зафиксировали 9 мм осадков (на станции ВДНХ). Другие пункты измерения в столице показали от 5 мм в Строгине до 13 мм в Бутове. В Михайловском выпало 20 мм осадков, что составляет 29% от месячной нормы октября.