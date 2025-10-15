Роспотребнадзор разработал критерии для запрета торговли БАДами
Роспотребнадзор подготовил проект перечня критериев для запрета продажи биологически активных добавок (БАД). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Среди оснований ведомство указало наличие информации с предложением о розничной торговле (в том числе дистанционно) БАДами, не прошедшими госрегистрацию или под видом пищевых добавок, сообщение о содержании в их составе запрещенных законодательством РФ веществ и нормируемых веществ в количествах, не соответствующих установленным законом значениям. К критериям также относится отсутствие необходимой в соответствии с законодательством РФ и достоверной информации о БАДах, включая информацию об изготовителе (продавце).
В случае принятия нормы заработают 1 марта 2026 г. и будут действовать до 1 марта 2032 г.
В августе Минздрав предложил считать достаточным условием для признания БАДом соблюдение двух из трех разработанных критериев. Первый из них – собственные исследования производителей БАДов, доказывающие положительное влияние добавок на здоровье человека или положительный эффект взаимодействия БАДа с пищей, лекарствам, медизделиями. Второй – обзор на основе литературных данных о биологически активном веществе (БАВ) в составе добавки, режиме дозирования, способе применения или взаимодействия с другими веществами, в том числе с лекарствами. Третий критерий – включение биологически активного вещества, входящего в состав БАДа, в утвержденные и действующие в России клинические и профилактические рекомендации.