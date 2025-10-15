Роспотребнадзор разработал критерии для запрета торговли БАДами

В августе Минздрав предложил считать достаточным условием для признания БАДом соблюдение двух из трех разработанных критериев. Первый из них – собственные исследования производителей БАДов, доказывающие положительное влияние добавок на здоровье человека или положительный эффект взаимодействия БАДа с пищей, лекарствам, медизделиями. Второй – обзор на основе литературных данных о биологически активном веществе (БАВ) в составе добавки, режиме дозирования, способе применения или взаимодействия с другими веществами, в том числе с лекарствами. Третий критерий – включение биологически активного вещества, входящего в состав БАДа, в утвержденные и действующие в России клинические и профилактические рекомендации.