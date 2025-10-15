Газета
Общество

В Донецке задержали женщину, передававшую СБУ информацию о машинах на парковках

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Донецка, которая передавала спецслужбам Украины информацию об автомобилях. находящихся на парковках у госучреждений, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Как отметили представители ведомства, задержанная также получила контейнер с компонентами для самодельного взрывного устройства из подготовленного тайника по заданию кураторов. Она переместила детали в другой тайник, используемый Украиной в диверсионно-террористических целях.

Уголовные дела возбуждены по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По первой из них жительнице Донецка грозит пожизненное заключение.

13 октября ФСБ сообщила, что в Москве был предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России. По данным силовых структур, убийство готовилось украинскими спецслужбами совместно с «Исламским государством» (ИГ – организация признана террористической и запрещена в РФ). Задержаны четверо подозреваемых: трое граждан России и выходец из Центральной Азии – непосредственный исполнитель.

