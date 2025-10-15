Прокуратура Москвы направила в суд более 1500 исков к дропперам
Московские прокуроры направили в суд более 1500 исков к дропперам. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
Всего было подано 1540 исков на общую сумму 1 млрд руб. о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на чьи счета поступили похищенные мошенническим путем денежные средства.
Кроме того, были поданы 149 исков на сумму более 200 млн руб. об оспаривании заключенных под влиянием обмана сделок, в том числе по продаже квартир, кредитных договоров и др. Таким образом, общее число исков составило 1689 на сумму 1,2 млрд руб.
26 сентября Банк России сообщил, что на конец августа в «базе дропов» Центробанка находятся данные о 1,2 млн дропперов. Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля говорил, что дропы в 2025 г. совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г. Снизился и средний чек мошеннических обналичиваний средств – до 200 000–300 000 руб. после 2–3 млн руб. годом ранее.
Летом в России начал действовать закон о наказании за дропперство. За операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. в зависимости от части этой статьи УК РФ. При этом физлицо может оказаться дроппером неосознанно в результате мошеннических схем.