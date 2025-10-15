Песков назвал целесообразной реакцию ФСБ на действия Антивоенного комитета
Возбуждение уголовных дел в отношении членов «Антивоенного комитета России» (признан нежелательным в РФ) целесообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что враги страны есть внутри нее и за границей.
«Они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры. Те, которые считает целесообразными», – прокомментировал Песков.
14 октября «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ сообщило, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский
30 апреля 2023 г. «Антивоенный комитет» принял так называемую «Берлинскую декларацию», в которой было заявлено о необходимости ликвидации действующей власти в России. В октябре 2025 г. в Парламентской ассамблее Совета Европы при участии движения была создана так называемая «платформа российских демократических сил». Она позиционируется Ходорковским перед Западом как «учредительное собрание переходного периода» и «альтернатива органам власти РФ».