Песков назвал целесообразной реакцию ФСБ на действия Антивоенного комитета

Возбуждение уголовных дел в отношении членов «Антивоенного комитета России» (признан нежелательным в РФ) целесообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что враги страны есть внутри нее и за границей.

«Они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры. Те, которые считает целесообразными», – прокомментировал Песков.

14 октября «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ сообщило, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом) и его пособники из «Антивоенного комитета России» (признан нежелательным в РФ) стали фигурантами дела по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Против Ходорковского, в частности, возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

30 апреля 2023 г. «Антивоенный комитет» принял так называемую «Берлинскую декларацию», в которой было заявлено о необходимости ликвидации действующей власти в России. В октябре 2025 г. в Парламентской ассамблее Совета Европы при участии движения была создана так называемая «платформа российских демократических сил». Она позиционируется Ходорковским перед Западом как «учредительное собрание переходного периода» и «альтернатива органам власти РФ».

