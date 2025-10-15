Песков назвал целесообразной реакцию ФСБ на действия Антивоенного комитета

30 апреля 2023 г. «Антивоенный комитет» принял так называемую «Берлинскую декларацию», в которой было заявлено о необходимости ликвидации действующей власти в России. В октябре 2025 г. в Парламентской ассамблее Совета Европы при участии движения была создана так называемая «платформа российских демократических сил». Она позиционируется Ходорковским перед Западом как «учредительное собрание переходного периода» и «альтернатива органам власти РФ».