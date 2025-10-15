Газета
«РИА Новости»: московский суд заочно арестовал Илью Яшина

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (считается в России иноагентом), передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Суд заочно арестовал Яшина по ст. 282.2 УК РФ», – сказал агентству собеседник. Эта статья касается организации деятельности экстремистской организации и участия в ней. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

13 октября Яшина, а также политика Владимира Кара-Мурзу внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кара-Мурза находится в розыске. По данным «РИА Новости», его также заочно арестовали по статьям об экстремистской организации и фейках об армии.

Летом 2024 г. обоих иноагентов освободили из колонии в ходе обмена с Западом. В Россию тогда, напротив, вернулись 10 человек: Вадим Красиков (из Германии), Артем и Анна Дульцевы и двое их несовершеннолетних детей (из Словении), Михаил Микушкин (из Норвегии), Павел Рубцов (из Польши), Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенко (все трое – из США).

