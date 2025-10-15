«РИА Новости»: московский суд заочно арестовал Илью Яшина

Летом 2024 г. обоих иноагентов освободили из колонии в ходе обмена с Западом. В Россию тогда, напротив, вернулись 10 человек: Вадим Красиков (из Германии), Артем и Анна Дульцевы и двое их несовершеннолетних детей (из Словении), Михаил Микушкин (из Норвегии), Павел Рубцов (из Польши), Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенко (все трое – из США).