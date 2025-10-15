Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области по делу о взятке
Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, Смирнова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
14 октября стало известно, что в отношении Смирнова начали уголовное преследование по подозрению в коррупции. В связи с этим его уволили с места работы. Основанием для подозрения стали проверочные мероприятия, которые осуществили при координирующей роли Генпрокуратуры.
До назначения зампрокурором Белгородской области с марта 2022 г. по сентябрь 2025 г. Смирнов служил на посту Всеволожского прокурора в Ленинградской области.