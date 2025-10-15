Россиянка утонула в море у пляжа на Пхукете
В море у пляжа на острове Пхукет в Таиланде 12 октября утонула гражданка РФ 1992 г. р. Об этом «РИА Новости» сообщили в российском генконсульстве в столице островной провинции.
Собеседники агентства рассказали, что сейчас проводится работа по подготовке документов для репатриации тела погибшей.
На многих пляжах Пхукета с мая по октябрь, в сезон дождей, когда волны достигают значительной высоты, часто происходят несчастные случаи с туристами, пишет агентство. Спасательные службы Пхукета предупреждают об опасности, поднимая красные флаги на пляжах, где купание запрещено.
3 октября стало известно, что турист из России 1977 г. р. утонул в Андаманском море на острове Пхукет в Таиланде. Представители диппредставительства подчеркнули, что взаимодействуют с близкими погибшего, а также турагентством и страховой компанией.