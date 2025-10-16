Путин подписал закон о запрете списания денег за онлайн-подписки без согласия
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически списывать оплату за онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователи отвязали от личного кабинета. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Новые правила распространяются на услуги, оказываемые по абонентскому договору через интернет – с использованием сайта, информационной системы или программы для ЭВМ. Исполнители будут обязаны обеспечить возможность отказа от услуги, в том числе в электронной форме. Это должно предотвратить несанкционированное списание средств. Сообщается, что закон вступает в силу 1 марта 2026 г.
24 сентября Госдума приняла документ во втором и третьем чтениях. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что граждане часто жаловались на автоматическое продление подписок и списание денег без уведомления, а также на сложности при отказе от услуги. По его словам, компании объясняли происходящее отсутствием четкого регулирования в этой сфере.