Путин подписал закон о запрете списания денег за онлайн-подписки без согласия

Новые правила распространяются на услуги, оказываемые по абонентскому договору через интернет – с использованием сайта, информационной системы или программы для ЭВМ. Исполнители будут обязаны обеспечить возможность отказа от услуги, в том числе в электронной форме. Это должно предотвратить несанкционированное списание средств. Сообщается, что закон вступает в силу 1 марта 2026 г.