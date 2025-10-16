Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин подписал закон о запрете списания денег за онлайн-подписки без согласия

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически списывать оплату за онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователи отвязали от личного кабинета. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Новые правила распространяются на услуги, оказываемые по абонентскому договору через интернет – с использованием сайта, информационной системы или программы для ЭВМ. Исполнители будут обязаны обеспечить возможность отказа от услуги, в том числе в электронной форме. Это должно предотвратить несанкционированное списание средств. Сообщается, что закон вступает в силу 1 марта 2026 г.

24 сентября Госдума приняла документ во втором и третьем чтениях. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что граждане часто жаловались на автоматическое продление подписок и списание денег без уведомления, а также на сложности при отказе от услуги. По его словам, компании объясняли происходящее отсутствием четкого регулирования в этой сфере.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте