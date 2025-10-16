ГД: в 2026 году майские праздники будут короче из-за длинных новогодних каникул
В 2026 г. майские праздники будут более короткими, чем в предыдущие годы. Отчасти это связано с предстоящими продолжительными новогодними каникулами, объяснила представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ТАСС.
По ее словам, Трудовым кодексом закреплено 14 праздничных дней в году, но их даты могут сдвигаться при совпадении с выходными. Суммарное число рабочих дней в 2026 г. сохранится на уровне текущего года и составит 247.
Бессараб напомнила, что в 2025 г. майские праздники были продолжительными и делились на два периода по четыре дня. В 2026 г. в честь 1 Мая запланированы три выходных дня и столько же – в честь 9 Мая. Парламентарий также отметила, что в следующем году жители РФ будут несколько раз отдыхать по три дня, в частности в праздники 23 Февраля и 8 Марта. При этом выходных длиной в четыре дня в 2026 г. не предусмотрено.
Депутат также отметила, что, согласно позиции правительства, которую разделяют большинство россиян, длительные новогодние каникулы необходимы. Для многих это единственный шанс провести время всей семьей, навестить родственников, отправиться в путешествие по стране или за границу и в полной мере насладиться продолжительным отдыхом.
В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. Новогодние каникулы составят 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Последний день 2026 г. также будет нерабочим. Ко Дню защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля, а на Международный женский день – с 7 по 9 марта. На июньские праздники нерабочими станут дни с 12 по 14 числа. Выходным также будет 4 ноября – День народного единства.