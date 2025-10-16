ГД: в 2026 году майские праздники будут короче из-за длинных новогодних каникул

Бессараб напомнила, что в 2025 г. майские праздники были продолжительными и делились на два периода по четыре дня. В 2026 г. в честь 1 Мая запланированы три выходных дня и столько же – в честь 9 Мая. Парламентарий также отметила, что в следующем году жители РФ будут несколько раз отдыхать по три дня, в частности в праздники 23 Февраля и 8 Марта. При этом выходных длиной в четыре дня в 2026 г. не предусмотрено.