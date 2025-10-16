В Госдуме предложили добавить немецких овчарок и хаски в список опасных пород

В результате межфракционная группа депутатов по обращению с бездомными животными подготовила несколько вариантов поправок для выбора правительством наиболее приемлемого, который затем будет вынесен на второе чтение. Как пояснил один из авторов инициативы депутат Александр Спиридонов, первый вариант предполагает расширение существующего правительственного перечня, который сейчас включает лишь 12 редких для России пород. Второй подход предлагает дополнить этот список всеми породами, чей рост в холке превышает 30 или 40 см.