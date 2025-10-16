В Госдуме предложили добавить немецких овчарок и хаски в список опасных пород
В перечень опасных пород собак могут добавить ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров. Инициатива исходит от группы депутатов Госдумы, которые направили соответствующие поправки в кабмин, пишут «Известия».
Также рассматривается запрет на выгул собак высотой в холке более 30 или 40 см детям, а также гражданам в состоянии опьянения или недееспособным. Зоозащитники, в свою очередь, указывают, что подобные меры не будут эффективны до введения обязательной регистрации всех животных.
24 сентября Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, ограничивающий выгул опасных пород подростками до 16 лет и нетрезвыми людьми. Но тогда правительство рекомендовало доработать документ, отметив, что угрозу могут представлять все крупные и физически сильные собаки.
В результате межфракционная группа депутатов по обращению с бездомными животными подготовила несколько вариантов поправок для выбора правительством наиболее приемлемого, который затем будет вынесен на второе чтение. Как пояснил один из авторов инициативы депутат Александр Спиридонов, первый вариант предполагает расширение существующего правительственного перечня, который сейчас включает лишь 12 редких для России пород. Второй подход предлагает дополнить этот список всеми породами, чей рост в холке превышает 30 или 40 см.
В феврале «Ведомости» писали, что, по данным Роспотребнадзора, в 2024 г. 237 000 человек обратились за медпомощью из-за укусов собак (сюда же входят ослюнения и оцарапывания). Показатель на 0,9% меньше по сравнению с 2023 г.