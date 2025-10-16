Газета
Главная / Общество /

На европейской территории России ожидается снег

Ведомости

В европейской части России прогнозируется снег, который может выпасть до 19 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В южных регионах Сибири и Дальнего Востока наблюдается аномально холодная для середины октября погода, сообщил Вильфанд, температура в этих районах опустилась до минус 16 градусов, что на 6–8 градусов ниже климатической нормы.

Особенно сильные морозы зафиксированы в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, где столбики термометров показывают до минус 12 градусов. В Иркутской области температура достигла минус 15–16 градусов, а в Забайкалье, Бурятии и Амурской области – до минус 15 градусов.

При этом на севере азиатской части России установилась более теплая погода. На Таймыре и в северных районах Якутии температура превышает сезонную норму на 4–6 градусов, составляя ночью до минус 10–12 градусов, а днем – около минус 1–2 градусов.

13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Московскую область пришли сильные дожди, частично переходящие в мокрый снег, после того как центральная часть России оказалась под влиянием циклона «Герхард».

