SuperJob: россияне считают бедным человека с доходом ниже 48 000 рублей
Отмечается постоянное повышение планки бедности: за последний год необходимый для преодоления этого статуса доход вырос более чем на 11% с 43 000 руб., а за десять лет увеличился более чем втрое по сравнению с 2015 г., когда он составлял 15 000 руб. Порог богатства также значительно вырос: в 2015 г. он был вдвое ниже и составлял 453 000 руб.
Авторы исследования отмечают различия в восприятии этих порогов среди разных групп населения. Мужчины устанавливают более высокие планки, чем женщины: 54 000 и 970 000 руб. против 43 000 и 890 000 руб. соответственно. Люди старшего возраста также демонстрируют более высокие требования: респонденты от 45 лет считают бедняком человека с доходом ниже 51 000 руб., а богатым – с доходом свыше 1,1 млн руб. в месяц. Для молодежи до 34 лет эти показатели составляют 39 000 и 760 000 руб. соответственно.
15 октября «Ведомости» писали со ссылкой на анализ исследователей из РАНХиГС, что у семей с детьми, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, риск бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. Самыми уязвимыми оказались неполные семьи с детьми – у них риск оказаться за чертой бедности вдвое выше среднего по стране.