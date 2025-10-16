SuperJob: россияне считают бедным человека с доходом ниже 48 000 рублей

Отмечается постоянное повышение планки бедности: за последний год необходимый для преодоления этого статуса доход вырос более чем на 11% с 43 000 руб., а за десять лет увеличился более чем втрое по сравнению с 2015 г., когда он составлял 15 000 руб. Порог богатства также значительно вырос: в 2015 г. он был вдвое ниже и составлял 453 000 руб.