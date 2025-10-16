Количество мошеннически атак на одного россиянина выросло на 30%

Всего с начала года сервис заблокировал 2,5 млрд нежелательных звонков – на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Используемая мошенниками технология массового обзвона стала использоваться чаще, и «Защитник МТС» обнаружил 16,8 млн таких номеров за указанный период. По словам аналитиков, их число выросло в два раза в сравнении с прошлым годом.