Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова под стражей до 28 октября

Ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал менять меру пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову. Его оставили его под стражей до 28 октября включительно, сообщила пресс-служба суда.

Апелляцию защиты рассмотрели на закрытом судебном заседании.

Редактор обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

«РИА Новости» писало, что следователи вменяют редактору дачу взятки своему дяде Андрею Карпову, который работал полицейским, в 20 000 руб. По данным агентства, показания дал сам Карпов. Его также задержали по делу о получении взятки. Суд отправил Карпова под домашний арест.

Самого Аллаярова задержали 6 июня. Изначально в его квартире провели обыск, редактора доставили на допрос и отпустили. Позднее в тот же день его повторно задержали.

