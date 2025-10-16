Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова под стражей до 28 октября

«РИА Новости» писало, что следователи вменяют редактору дачу взятки своему дяде Андрею Карпову, который работал полицейским, в 20 000 руб. По данным агентства, показания дал сам Карпов. Его также задержали по делу о получении взятки. Суд отправил Карпова под домашний арест.