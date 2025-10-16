Минпросвещения поддержало включение фиджитал-спорта в школьную физкультуру
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал инициативу о включении в школьную программу по физической культуре фиджитал-спорта и лыжных гонок. Такой шаг предложил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, сообщила пресс-служба ведомства Кравцова.
«Сейчас модули уроков физкультуры проводятся по 32 видам спорта. Минспорт предложил скорректировать список и включить в него фиджитал-спорт, лыжные гонки. Глава Минпросвещения поддержал инициативу», – отметили представители Минпросвещения.
По словам Кравцова, фиджитал-спорт – одно из перспективных направлений, которое необходимо сделать популярным среди подростков. Модуль по этому виду спорта планируется сделать факультативным. Министр отметил, что в большинстве образовательных организаций сейчас есть необходимые условия для занятия спортом благодаря различным программам по модернизации.
В начале октября представитель Минпросвещения говорил в беседе с «Ведомостями», что до 2030 г. в России появится национальная система искусственного интеллекта (ИИ) для помощи школьникам и учителям. 1 октября о создании такого продукта рассказывал Кравцов в рамках Форума классных руководителей. Представитель ведомства отметил, что концепция проекта будет разрабатываться в тесном взаимодействии с Минцифры и другими ведомствами, а также с привлечением передовых разработчиков ИИ в России.