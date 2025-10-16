Минпросвещения поддержало включение фиджитал-спорта в школьную физкультуру

В начале октября представитель Минпросвещения говорил в беседе с «Ведомостями», что до 2030 г. в России появится национальная система искусственного интеллекта (ИИ) для помощи школьникам и учителям. 1 октября о создании такого продукта рассказывал Кравцов в рамках Форума классных руководителей. Представитель ведомства отметил, что концепция проекта будет разрабатываться в тесном взаимодействии с Минцифры и другими ведомствами, а также с привлечением передовых разработчиков ИИ в России.