Путин: российский энергобаланс – один из самых зеленых в мире
Российский энергобаланс является одним из самых зеленых в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Подавляющая доля электроэнергии в России, а именно 87%, вырабатывается с минимальным или нулевым углеродным следом. Имею в виду газовую, атомную генерацию, возобновляемые источники энергии и гидроэнергетику», – сказал он.
Путин подчеркнул, что российские компании реализуют проекты зеленой долговечной генерации и в России, и за рубежом. По его словам, при участии российских ученых, инженеров, управленцев уже реализовано более 400 проектов в сфере гидроэнергетики в 55 странах мира.
В ходе выступления российский лидер отметил, что в мире происходит слом энергетической архитектуры из-за действий Запада.
«Российская энергетическая неделя» проходит с 15 по 17 октября в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В 2025 г. тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе». В число участников вошли государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа включает в себя более 60 деловых мероприятий.