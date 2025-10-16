Путин: российский энергобаланс – один из самых зеленых в мире

Путин подчеркнул, что российские компании реализуют проекты зеленой долговечной генерации и в России, и за рубежом. По его словам, при участии российских ученых, инженеров, управленцев уже реализовано более 400 проектов в сфере гидроэнергетики в 55 странах мира.