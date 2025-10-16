В Москве осудили работников общепита после массового отравления шаурмой
Суд признал виновными 43-летнего индивидуального предпринимателя Элдара Сардарова и 25-летнего повара-продавца Далера Имомова по делу об отравлении 26 граждан после употребления шавермы. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.
Их признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до шести лет.
По данным следствия, Сардаров организовал производство шавермы и хранение ингредиентов для ее приготовления в четырех точках общественного питания в Северном административном округе Москвы. С 1 по 16 июля 2024 г. Сардаров и Имомов приготовили шаверму из полуфабрикатов с нарушением санитарных норм. Затем они хранили и продавали эту продукцию в точках на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также на улице Клязьминская.
Экспертиза выявила патогенные микроорганизмы в изъятых образцах соуса и мяса. В том числе были обнаружены бактерии рода сальмонелла.
После употребления шавермы 26 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. У них диагностированы инфекционные заболевания различной степени тяжести, что привело к легкому вреду здоровью.
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и другие многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые способствовали распространению инфекции, отравлению потребителей и причинению вреда их здоровью.
