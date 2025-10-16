В Москве осудили работников общепита после массового отравления шаурмой

По данным следствия, Сардаров организовал производство шавермы и хранение ингредиентов для ее приготовления в четырех точках общественного питания в Северном административном округе Москвы. С 1 по 16 июля 2024 г. Сардаров и Имомов приготовили шаверму из полуфабрикатов с нарушением санитарных норм. Затем они хранили и продавали эту продукцию в точках на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также на улице Клязьминская.